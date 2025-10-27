Ultime News

27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
27 Ott 2025 Recupero ex Scac: niente commercio,
ora si pensa alla logistica
27 Ott 2025 Maratona per la Pace Cisl
A Milano 60 delegati Asse del Po
27 Ott 2025 Fiorenzuola, mistero sull'uomo
accoltellato: morto l'aggressore
27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
Video Pillole

Manovra, Orsini “Lavoriamo a modifiche, c’è confronto con Giorgetti”

MILANO (ITALPRESS) – In merito alla manovra “stiamo lavorando in modo serio su alcuni capitoli che crediamo siano da modificare. Stiamo collaborando e lo abbiamo fatto anche stamattina” assieme al ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’assemblea pubblica di Federchimica. Secondo Orsini, nella legge di bilancio “ci sono alcune cose che non ci piacciono”.

xh7/ads/mca2

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...