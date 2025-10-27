Manovra, Orsini “Lavoriamo a modifiche, c’è confronto con Giorgetti”

MILANO (ITALPRESS) – In merito alla manovra “stiamo lavorando in modo serio su alcuni capitoli che crediamo siano da modificare. Stiamo collaborando e lo abbiamo fatto anche stamattina” assieme al ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, all’assemblea pubblica di Federchimica. Secondo Orsini, nella legge di bilancio “ci sono alcune cose che non ci piacciono”.

xh7/ads/mca2