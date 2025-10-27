Ultime News

27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
27 Ott 2025 Rissa a Soncino, cinque giovani
colpiti da Daspo Willy
27 Ott 2025 Fuga rocambolesca dopo furto delle
offerte in chiesa: arrestato 27enne
27 Ott 2025 Sergej Krylov e Fazil Say, duo
di virtuosi per StradivariFestival
27 Ott 2025 “Risparmiare energia per guardare
al futuro”: il 28 ottobre allo Zaist
Manovra, Tajani “Troveremo accordo, nessun pericolo per maggioranza”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo le nostre idee, faremo le nostre proposte e come al solito si troverà un accordo. Avere idee diverse non significa che ci sono pericoli per la maggioranza. Stiano tranquilli i signori delle opposizioni, i problemi sono a casa loro e non a casa nostra”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della Space Economy, a proposito della manovra.

