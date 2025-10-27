Ultime News

27 Ott 2025 “Risparmiare energia per guardare
al futuro”: il 28 ottobre allo Zaist
27 Ott 2025 Serie A, la Juve esonera Tudor:
la decisione è ufficiale
27 Ott 2025 A Spazio Comune si parla
di Intelligenza Artificiale
27 Ott 2025 Una serie di incontri per ricordare
la figura di Sofonisba Anguissola
27 Ott 2025 Morto Tarcisio Viscardi: era stato
presidente e dirigente di CNA Cremona
Migranti, naufragio al largo di Lesbo in Grecia: 4 morti

(Adnkronos) – Almeno quattro persone sono morte dopo che un’imbarcazione di migranti è affondata al largo della costa sud-occidentale di Lesbo, in Grecia. Sette sopravvissuti, tutti cittadini sudanesi, sono stati tratti in salvo durante le operazioni di soccorso in corso, durante le quali sono stati recuperati anche i quattro corpi delle vittime. 

Secondo l’emittente statale Ert, i venti forza sei stanno ostacolando le operazioni di soccorso, che coinvolgono imbarcazioni della guardia costiera e un elicottero Super Puma. 

