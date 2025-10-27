Ultime News

27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
27 Ott 2025 Recupero ex Scac: niente commercio,
ora si pensa alla logistica
27 Ott 2025 Maratona per la Pace Cisl
A Milano 60 delegati Asse del Po
27 Ott 2025 Fiorenzuola, mistero sull'uomo
accoltellato: morto l'aggressore
27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
Video Pillole

Museo del Vino di Verona, passi avanti nel progetto

VENEZIA (ITALPRESS) – Un percorso esperienziale e immersivo in 17 sezioni, che integrerà le più moderne tecnologie: è il concept del futuro Museo del Vino di Verona, un progetto che mira a creare uno dei più importanti hub internazionali sulla cultura e la civiltà del vino. Un convegno a Venezia della Fondazione Muvin è stato l’occasione per fornire aggiornamenti sull’opera, che potrebbe vedere la luce entro 18 mesi f28/fsc/gtr

