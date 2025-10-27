Ultime News

27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
27 Ott 2025 Recupero ex Scac: niente commercio,
ora si pensa alla logistica
27 Ott 2025 Maratona per la Pace Cisl
A Milano 60 delegati Asse del Po
27 Ott 2025 Fiorenzuola, mistero sull'uomo
accoltellato: morto l'aggressore
27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
Regionali Lombardia, Santanchè “Perché non può esserci confronto?”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi dispiace, perché non è questo lo spirito della nostra coalizione. Ci siamo sempre confrontati su tutto, perché non può esserci confronto?”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del Green Building Forum Italia, commentando la scelta della Lega di non commentare più le rivendicazioni di Fratelli d’Italia sulla guida delle prossime elezioni regionali lombarde.

