Regionali Lombardia, Santanchè “Perché non può esserci confronto?”

MILANO (ITALPRESS) – “Mi dispiace, perché non è questo lo spirito della nostra coalizione. Ci siamo sempre confrontati su tutto, perché non può esserci confronto?”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine del Green Building Forum Italia, commentando la scelta della Lega di non commentare più le rivendicazioni di Fratelli d’Italia sulla guida delle prossime elezioni regionali lombarde.

