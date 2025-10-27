Ultime News

27 Ott 2025 Vandalismi in centro storico, Canale:
"Guardia alta ma nessuna denuncia"
27 Ott 2025 Apertura macelleria islamica,
toni accesi in Consiglio Comunale
27 Ott 2025 Via Massarotti, Zanacchi:
“La corsia ciclabile è sicura”
27 Ott 2025 Stefano Rossi presidente Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia
27 Ott 2025 Giornata Giustizia Civile, studenti
del Torriani a lezione in tribunale
Nazionali

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cresce. Pd e M5S in calo

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cresce e aumenta il vantaggio su Pd e M5S, che perdono terreno. E’ il quadro del sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto oggi, 27 ottobre, in caso di elezioni. Fratelli d’Italia, rispetto alla scorsa settimana, guadagna lo 0,2%. Il partito guidato da Giorgia Meloni sale al 31,2%, consolida ulteriormente il primato e allunga rispetto alla concorrenza. 

Il Pd di Elly Schlein cede lo 0,1% e scende al 22%. Il Movimento 5 Stelle condotto da Giuseppe Conte lascia sul campo lo 0,4% e ora vale il 12,8%. Giù anche la Lega di Matteo Salvini. Il Carroccio perde lo 0,3%, scivola all’8,2% e ora è tallonato da Forza Italia, che guadagna lo 0,2% e sale all’8,1%. 

In ascesa anche Verdi e Sinistra (6,8%). Staccate Azione (3,1%), Italia Viva (2,5%), +Europa (1,6%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 2,7%. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...