Tg Economia – 27/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Occupazione record, ma sale anche la cassa integrazione
– Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
– Museo del Vino, passi avanti nel progetto. Obiettivo fatturato 12 mln
– Tassa di soggiorno, oltre 1,1 mld nel 2025 per i Comuni
sat/gsl
