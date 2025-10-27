Ultime News

27 Ott 2025 Apertura macelleria islamica,
toni accesi in Consiglio Comunale
27 Ott 2025 Via Massarotti, Zanacchi:
“La corsia ciclabile è sicura”
27 Ott 2025 Stefano Rossi presidente Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia
27 Ott 2025 Giornata Giustizia Civile, studenti
del Torriani a lezione in tribunale
27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
Video Pillole

Tg Economia – 27/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Occupazione record, ma sale anche la cassa integrazione
– Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei
– Museo del Vino, passi avanti nel progetto. Obiettivo fatturato 12 mln
– Tassa di soggiorno, oltre 1,1 mld nel 2025 per i Comuni
sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...