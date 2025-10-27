Tg News – 27/10/2025





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Orbán ricevuto dal Papa, poi da Meloni: “Ue non conta nulla”

– Ucraina, Mosca boccia piano europeo di pace

– Israele revocherà l’emergenza, è la prima volta dal 7 Ottobre

– Via libera a contratto sanità per 581 professionisti

– Braccialetto elettronico a Presidente Consiglio Comunale Bolzano

– Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia, forse folgorata

– La Juventus esonera Tudor e pensa a Spalletti

– Mattarella “Le difficoltà del Ssn sono ostacolo a diritto alla salute”

– Previsioni 3BMeteo 28 Ottobre

