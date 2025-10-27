Video Pillole
Tg News – 27/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Orbán ricevuto dal Papa, poi da Meloni: “Ue non conta nulla”
– Ucraina, Mosca boccia piano europeo di pace
– Israele revocherà l’emergenza, è la prima volta dal 7 Ottobre
– Via libera a contratto sanità per 581 professionisti
– Braccialetto elettronico a Presidente Consiglio Comunale Bolzano
– Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia, forse folgorata
– La Juventus esonera Tudor e pensa a Spalletti
– Mattarella “Le difficoltà del Ssn sono ostacolo a diritto alla salute”
– Previsioni 3BMeteo 28 Ottobre
gsl
– Orbán ricevuto dal Papa, poi da Meloni: “Ue non conta nulla”
– Ucraina, Mosca boccia piano europeo di pace
– Israele revocherà l’emergenza, è la prima volta dal 7 Ottobre
– Via libera a contratto sanità per 581 professionisti
– Braccialetto elettronico a Presidente Consiglio Comunale Bolzano
– Reggio Emilia, 28enne morta nella doccia, forse folgorata
– La Juventus esonera Tudor e pensa a Spalletti
– Mattarella “Le difficoltà del Ssn sono ostacolo a diritto alla salute”
– Previsioni 3BMeteo 28 Ottobre
gsl
© Riproduzione riservata