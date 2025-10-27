Video Pillole
Tg Sport – 27/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juve esonera Tudor, fatale la sconfitta con la Lazio
– La Roma piega il Sassuolo ed è prima col Napoli, pari Fiorentina
– Sinner trionfa a Vienna, passa Cobolli a Parigi
– Norris vince in Messico, gran secondo posto di Leclerc
– Milano-Cortina, Malagò “Cresce il peso della responsabilità”
