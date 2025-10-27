Ultime News

27 Ott 2025 Apertura macelleria islamica,
toni accesi in Consiglio Comunale
27 Ott 2025 Via Massarotti, Zanacchi:
“La corsia ciclabile è sicura”
27 Ott 2025 Stefano Rossi presidente Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia
27 Ott 2025 Giornata Giustizia Civile, studenti
del Torriani a lezione in tribunale
27 Ott 2025 Ultime asfaltature dell'anno
Si è iniziato con via Brescia
Video Pillole

Tg Sport – 27/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juve esonera Tudor, fatale la sconfitta con la Lazio
– La Roma piega il Sassuolo ed è prima col Napoli, pari Fiorentina
– Sinner trionfa a Vienna, passa Cobolli a Parigi
– Norris vince in Messico, gran secondo posto di Leclerc
– Milano-Cortina, Malagò “Cresce il peso della responsabilità”
azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...