Ultime News

27 Ott 2025 Guida sotto effetto di alcol,
denunciato 37enne
27 Ott 2025 Rissa a Soncino, cinque giovani
colpiti da Daspo Willy
27 Ott 2025 Fuga rocambolesca dopo furto delle
offerte in chiesa: arrestato 27enne
27 Ott 2025 Sergej Krylov e Fazil Say, duo
di virtuosi per StradivariFestival
27 Ott 2025 “Risparmiare energia per guardare
al futuro”: il 28 ottobre allo Zaist
Video Pillole

Ucraina, Tajani “Nuovi aiuti ma non manderemo soldati a combattere”

ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando” per il nuovo pacchetto di aiuti, “non ci tireremo indietro e aiuteremo l’Ucraina come abbiamo sempre fatto da quasi 4 anni a questa parte. Non manderemo soldati a combattere, non autorizzeremo l’uso delle armi in territorio russo perché non siamo in guerra con la Russia. Difendiamo il diritto dell’Ucraina a garantire la propria indipendenza”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali della Space Economy.

xb1/ads/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...