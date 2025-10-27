Ultime News

27 Ott 2025 Vandalismi in centro storico, Canale:
"Guardia alta ma nessuna denuncia"
27 Ott 2025 Apertura macelleria islamica,
toni accesi in Consiglio Comunale
27 Ott 2025 Via Massarotti, Zanacchi:
“La corsia ciclabile è sicura”
27 Ott 2025 Stefano Rossi presidente Giovani
Imprenditori Confindustria Lombardia
27 Ott 2025 Giornata Giustizia Civile, studenti
del Torriani a lezione in tribunale
Welfare, intesa tra Cnel e Presidenti Assemblee legislative Regioni

ROMA (ITALPRESS) – È stato firmato un Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. L’Accordo – sottoscritto dal Presidente del CNEL Renato Brunetta e dal Presidente del Consiglio regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza Antonello Aurigemma – consolida la collaborazione istituzionale su temi di comune interesse, tra i quali i servizi per il lavoro, la formazione professionale, apprendistato e politiche attive.

