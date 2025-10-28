Ultime News

28 Ott 2025 Lavoro, 205 opportunità
nei Centri per l'impiego
28 Ott 2025 A processo per violenza, la moglie
in aula: "Mi perseguita ancora"
28 Ott 2025 Museo Archeologico: Enrico
Giannichedda presenta libro
28 Ott 2025 Violenza alla ex: braccialetto
elettronico al rapper Faneto
28 Ott 2025 Largo Moreni al buio: ancora
polemiche sulla nuova rotonda
Nazionali

Agganciato da macchinario agricolo, morto 23enne nel Mantovano

(Adnkronos) – Un giovane di 23 anni è morto oggi martedì 28 ottobre nel primo pomeriggio, mentre lavorava in un campo agricolo nel Mantovano. L’incidente è accaduto poco prima delle 15.30. 

Secondo le prime informazioni, il ragazzo stava lavorando nei campi di un’azienda agricola di Cavriana, quando sarebbe stato agganciato da un macchinario in movimento, venendo trascinato e rimanendo incastrato tra gli ingranaggi.  

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: i sanitari dell’Areu 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Mantova, i carabinieri di Castiglione delle Stiviere e i tecnici dell’Ats competenti per gli infortuni sul lavoro. 

