E’ Carlo Ambra, classe 1971, il nuovo questore di Cremona, da poche ore nominato dal ministero dell’Interno. Prenderà il posto del calabrese Ottavio Aragona, 62 anni, entrato in servizio a Cremona agli inizi dell’ottobre dell’anno scorso. Il nuovo capo della polizia della città del Torrazzo è attualmente in servizio all’Ufficio centrale ispettivo a Roma, un importante organo di controllo e coordinamento delle indagini a livello nazionale incardinato nel dipartimento di pubblica sicurezza del ministero dell’Interno.

Prima della promozione a Roma, Ambra ha diretto per sette anni la Digos di Torino, la divisione investigativa speciale della polizia che lo scorso 19 gennaio aveva arrestato il comandante libico Njeem Osama Almasri, capo della polizia giudiziaria e accusato di gravi crimini contro l’umanità dalla Corte penale internazionale. Il 21 gennaio Almasri era stato rilasciato e rimpatriato in Libia, apparentemente a causa di un cavillo procedurale nell’esecuzione dell’arresto. Il suo rimpatrio dall’Italia su un volo di Stato aveva scatenato le accese proteste dell’opposizione e della stessa Corte penale internazionale.

Pochi giorni dopo il rilascio del generale libico, Ambra, insieme ad altri funzionari, aveva ottenuto una promozione.

Prima di diventare dirigente della Digos di Torino, incarico che ha lasciato nel marzo del 2025, Ambra ha lavorato come funzionario presso la Questura di Catania dove per anni si è occupato delle tifoserie violente.

Tra le operazioni che ha condotto a Torino, “Last Banner”, che portò all’esecuzione di 12 misure cautelari nei riguardi di ultras della Juventus accusati di associazione a delinquere con una strategia estorsiva nei confronti della società bianconera. E l’operazione “Scintilla” nei confronti degli anarchici insurrezionalisti, operazione che portò allo sgombero del centro sociale “ex Asilo”.

