Ultime News

28 Ott 2025 Nicola: "Genoa squadra di qualità
Ci piacerebbe una vittoria"
28 Ott 2025 Lavoro, 205 opportunità
nei Centri per l'impiego
28 Ott 2025 A processo per violenza, la moglie
in aula: "Mi perseguita ancora"
28 Ott 2025 Museo Archeologico: Enrico
Giannichedda presenta libro
28 Ott 2025 Violenza alla ex: braccialetto
elettronico al rapper Faneto
Nazionali

Con fumogeni e mazze su tangenziale, ultras Reggiana tentano imboscata a tifosi Modena

(Adnkronos) – In cinquanta, con mazze e fumogeni in pugno, hanno raggiunto la tangenziale allo scopo di bloccare la viabilità e intercettare i tifosi del Modena per arrivare allo scontro, apprende l’Adnkronos. È successo a Reggio Emilia, poco prima dell’apertura dei cancelli dello stadio Mapei dove è in corso la partita di Serie B ‘Reggiana – Modena’. All’arrivo delle forze dell’ordine si erano già dileguati. Al momento non si hanno notizie di feriti. Sono in corso indagini. 

