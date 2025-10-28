Ultime News

28 Ott 2025 Forza Italia smonta largo Moreni
"Risorse Pnrr impiegate male"
28 Ott 2025 Alquati: "Marciapiedi di viale
Trento e Trieste, servono interventi"
28 Ott 2025 Treni, per Milano e Treviglio
ritardi costanti oltre mezz'ora
28 Ott 2025 Stop ai piccioni a palazzo comunale
Si tamponano le "buche"
28 Ott 2025 Guida in stato di ebbrezza,
due denunce in poche ore
Dall’Emilia all’Europa, Bellelli racconta 30 anni di impresa

CORREGGIO (ITALPRESS) – Dall’Emilia all’Europa. Un’intuizione locale trasformata in una realtà industriale di respiro internazionale: con “Armonie dell’Anima” – serata che ha unito arte, musica e territorio – Correggio ha reso omaggio per i trent’anni di carriera imprenditoriale a Fiorenzo Bellelli, fondatore e CEO di Tinexta Innovation Hub. Una crescita continua per Bellelli: dal 1995, anno della fondazione di Warrant Consulting, al 2025, con Tinexta Innovation Hub, polo strategico del gruppo dedicato alla transizione digitale e sostenibile delle imprese, con oltre 1.000 professionisti in 5 Paesi e ricavi superiori a 150 milioni di euro.
