Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo consacrato l’impegno assunto a Lipari nella tre giorni dedicata alle isole minori, questo governo ha dedicato a questa realtà insulare minore particolare attenzione negli ultimi due anni”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato un provvedimento sulle isole minori. “Abbiamo l’obbligo di garantire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi”, ha aggiunto Musumeci.

xc3/sat/mca1

(Fonte video: Palazzo Chigi)