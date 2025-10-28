Ultime News

28 Ott 2025 Lavoro, 205 opportunità
nei Centri per l'impiego
28 Ott 2025 A processo per violenza, la moglie
in aula: "Mi perseguita ancora"
28 Ott 2025 Museo Archeologico: Enrico
Giannichedda presenta libro
28 Ott 2025 Violenza alla ex: braccialetto
elettronico al rapper Faneto
28 Ott 2025 Largo Moreni al buio: ancora
polemiche sulla nuova rotonda
Video Pillole

Ddl Isole Minori, Musumeci “Garantire gli stessi diritti a tutti i cittadini”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo consacrato l’impegno assunto a Lipari nella tre giorni dedicata alle isole minori, questo governo ha dedicato a questa realtà insulare minore particolare attenzione negli ultimi due anni”. Lo ha detto Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato un provvedimento sulle isole minori. “Abbiamo l’obbligo di garantire a tutti i cittadini l’accesso ai servizi”, ha aggiunto Musumeci.

xc3/sat/mca1
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...