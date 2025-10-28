De Crescenzo a Belve, è polemica: “Perché darle importanza?”. Fagnani replica

(Adnkronos) –

Francesca Fagnani interviene sulla polemica nata attorno alla presenza di Rita De Crescenzo tra gli ospiti della prima puntata di Belve, in onda stasera, martedì 28 ottobre, su Rai 2. La presenza della tiktoker, da sempre figura molto divisiva sui social, ha scatenato un ampio dibattito.

Sotto il post con le anticipazioni dell’intervista, pubblicati sul profilo della conduttrice, molti utenti si sono attivati e hanno criticato la scelta, chiedendole spiegazioni sul perché darle così tanta “attenzione”. “Perché dare risalto a questa persona? Che decadenza…”, ha scritto in particolare un utente.

Un commento spinoso al quale Fagnani ha deciso di replicare, chiarendo il motivo della sua scelta: “Perché non viene in rappresentanza di una città ma di se stessa, perché ha una storia drammatica alle spalle (fatta di abbandono e violenze) e anche tante ombre che vanno raccontate, ma la sua piaccia o no è una storia di riscatto. Non toglierei mai la parola a nessuno e ogni storia ha la sua dignità”, ha spiegato la giornalista.

Un pensiero poi alla città della tiktoker, Napoli: “Per di più Napoli è la città più inclusiva, accogliente, generosa e non giudicante che io conosca. Cerco di affrontare le storie con lo stesso spirito”.