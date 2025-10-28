Ultime News

28 Ott 2025 Anni di maltrattamenti, la vittima:
"Mi ha ucciso psicologicamente"
28 Ott 2025 Aler, da Regione mezzo milione
di euro a favore di 483 famiglie
28 Ott 2025 "Eccellenze cremonesi", ciclo di
incontri al via con Oreste Perri
28 Ott 2025 Cyberbullismo, quando "le parole
fanno più male delle botte"
28 Ott 2025 Ennesimo tamponamento
in A21, code di 2 chilometri
Eros Ramazzotti, è giallo sul duetto top secret nel nuovo album

(Adnkronos) – E’ giallo sull’unico duetto del nuovo album di Eros Ramazzotti ‘Una storia importante – Una historia importante’ che non è stato svelato dal cantautore nell’annuncio delle due tracklist: una per la versione italiana e l’altra per quella spagnola. Accanto al brano ‘L’Aurora’ (‘La Aurora’ nella versione spagnola) appare un featuring coperto da asterischi.  

E subito in rete si sono scatenate ipotesi e speranze dei fan: qualcuno aveva ipotizzato che si trattasse di Laura Pausini ma – a quanto apprende l’Adnkronos – si tratterà di una star internazionale di origini italiane.  

Tra le papabili, Nathy Peluso (che segue Eros sui social ed ha la stessa casa discografica), Alessia Cara e Ariana Grande. Si vocifera anche che il featuring misterioso verrà svelato con un live a sorpresa alla vigilia dell’uscita dell’album, prevista per il 21 novembre.  

 

