Gualtieri “L’ospedale Bambino Gesù ha un rapporto speciale con Roma”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Bambino Gesù ha un rapporto speciale e straordinario con Roma”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della cerimonia per i 40 anni dell’ospedale pediatrico. “È un punto di riferimento mondiale che con impegno e generosità cura bambini di tutto il mondo e ha la capacità di essere all’avanguardia nella ricerca – sottolinea Gualtieri -. Inauguriamo un importante laboratorio che è stato realizzato con le risorse del PNRR di ricerca genica che aiuterà a curare ancora meglio i piccoli pazienti”.

