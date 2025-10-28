Video Pillole
Hi-Tech & Innovazione Magazine – 28/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero:
– Intelligenza artificiale, dall’Ue due strategie per industria e scienza
– Tim Enterprise, 1 miliardo in tre anni per la trasformazione digitale
– Barcolana, glo e Velo protagonisti tra sport e innovazione
fsc/gsl
– Intelligenza artificiale, dall’Ue due strategie per industria e scienza
– Tim Enterprise, 1 miliardo in tre anni per la trasformazione digitale
– Barcolana, glo e Velo protagonisti tra sport e innovazione
fsc/gsl
© Riproduzione riservata