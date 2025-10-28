HPV, Motta “Adeguare i programmi di screening alle persone transgender”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna partire dalle basi, la formazione del personale sanitario. Bisogna far capire ai medici chi sono le persone transgender, che bisogni di salute hanno e come comunicare con loro: solo dopo, potremo sicuramente parlare di come modificare i programmi di screening adeguandoli alle esigenze di una popolazione a rischio come le altre, ma a volte “invisibile” rispetto agli stessi programmi”. A dirlo Giovanna Motta, endocrinologa dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, in occasione del convegno “Specchi Clinici” in Senato.

