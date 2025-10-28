Cronaca
Largo Moreni al buio: ancora
polemiche sulla nuova rotonda
Segnalazioni social ma non solo: ancora polemiche sulla rinnovata rotonda di Largo Moreni a Cremona. Questa volta piovono le lamentale per una pressoché assenza di illuminazione in prossimità della rotonda e di tutti gli attraversamenti pedonali e per i ciclisti. La visibilità risulta ridotta anche nei pressi delle strisce pedonali.
Gli utenti social ancora alle prese con foto auto in coda anche in territorio cremonese, soprattutto nel tratto di tangenziale di via Eridano tra la Tamoil e l’imbocco della rotonda.
Anche il sindaco di Castelvetro Silvia Granata torna a prendere posizione sul traffico in sponda piacentina dopo il rinnovamento della rotonda e l’ampliamento della pista ciclabile.
