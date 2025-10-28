Violenza alla ex: braccialetto
elettronico al rapper Faneto
Il rapper Faneto 21 anni, è stato sottoposto a un divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico all’ex fidanzata, cremonese, e ai familiari di lei. A riportarlo è l’Ansa.
E’ stata la gip di Milano Silvia Perrucci su richiesta del pm Andrea Zanoncelli e dell’aggiunta Letizia Mannella, che hanno iscritto il giovane per maltrattamenti e percosse, a disporre la misura nei confronti del musicista.
A lui vengono imputati diversi episodi violenti, verificatisi nei mesi scorsi, e che la giovane, alcune settimane fa, aveva denunciato sui social.
Il rapper, sottoposto a interrogatorio di garanzia martedì mattina, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Dovrà però sottostare alla misura cautelare impostagli. La violazione, comporterebbe l’accompagnamento in carcere.