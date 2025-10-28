Manovra, Schillaci “La sanità ha avuto più di 7 miliardi”





ROMA (ITALPRESS) – “La sanità ha avuto più di 7 miliardi di euro. Le opposizioni, quando è cominciato questo governo, dicevano che 5 miliardi sarebbe stato un risultato storico, ne abbiamo messo 7. Forse qualcuno i numeri non li conosce”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in merito ai presunti tagli previsti per la sanità nella manovra, a margine della cerimonia per i 40 anni dell’Ospedale Bambino Gesù, a Roma. “Che mancano i medici non è vero, abbiamo dati Ocse e medici superiori alla media europea – aggiunge -. Mancano i medici per alcune specializzazioni. Abbiamo messo fondi per 6 mila infermieri oltre il tetto. Questo vuol dire che le regioni possono assumere altri infermieri all’interno del tetto, quindi credo che sia un segnale positivo. È la prima volta che abbiamo messo dei fondi ad hoc per assumere oltre il tetto medici e infermieri”. xl5/vbo/mca2

