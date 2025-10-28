Ultime News

28 Ott 2025 Lavoro, 205 opportunità
nei Centri per l'impiego
28 Ott 2025 A processo per violenza, la moglie
in aula: "Mi perseguita ancora"
28 Ott 2025 Museo Archeologico: Enrico
Giannichedda presenta libro
28 Ott 2025 Violenza alla ex: braccialetto
elettronico al rapper Faneto
28 Ott 2025 Largo Moreni al buio: ancora
polemiche sulla nuova rotonda
Milano-Cortina, da Open Fiber 900 km di fibra ottica

MILANO (ITALPRESS) – Novecento chilometri di fibra ottica di ultima generazione che da Milano arriva in Valtellina per garantire connessioni stabili e sicure per i presidi sanitari e di sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali 2026. E’ quanto prevede l’accordo operativo tra la Città metropolitana, la Polizia di Stato, l’Ospedale Niguarda e Open Fiber presentato a Palazzo Isimbardi.
