Milano-Cortina, da Open Fiber 900 km di fibra ottica





MILANO (ITALPRESS) – Novecento chilometri di fibra ottica di ultima generazione che da Milano arriva in Valtellina per garantire connessioni stabili e sicure per i presidi sanitari e di sicurezza in vista delle Olimpiadi invernali 2026. E’ quanto prevede l’accordo operativo tra la Città metropolitana, la Polizia di Stato, l’Ospedale Niguarda e Open Fiber presentato a Palazzo Isimbardi.

