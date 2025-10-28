Ultime News

28 Ott 2025 Forza Italia smonta largo Moreni
"Risorse Pnrr impiegate male"
28 Ott 2025 Alquati: "Marciapiedi di viale
Trento e Trieste, servono interventi"
28 Ott 2025 Treni, per Milano e Treviglio
ritardi costanti oltre mezz'ora
28 Ott 2025 Stop ai piccioni a palazzo comunale
Si tamponano le "buche"
28 Ott 2025 Guida in stato di ebbrezza,
due denunce in poche ore
Nazionali

Napoli, coltellate e morsi al compagno: in carcere una 47enne

(Adnkronos) – Prima due coltellate al fianco, poi un morso sulla spalla. Per finire il lancio di un mobiletto del salone e di una bottiglia di vetro. Per questo una 47enne è stata arrestata dai carabinieri in provincia di Napoli. La violenta aggressione è avvenuta ad Arzano.  

Al culmine di una lite, la donna avrebbe afferrato un coltello da cucina dal cassetto della dispensa per sferrare due colpi al fianco del compagno, provocandogli alcune ferite superficiali. L’aggressione sarebbe proseguita con un morso tra spalla e collo, prima di afferrare una piccola cassettiera e scagliarla contro l’uomo, infine colpito con bottiglia di vetro. Tutti gli oggetti sono finiti sotto sequestro, dopo l’intervento dei carabinieri della tenenza di Arzano. La 47enne è finita in manette per maltrattamenti e percosse ed è ora in carcere. La vittima, invece, è stata medicata sul posto da un’ambulanza.  

