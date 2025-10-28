Ultime News

28 Ott 2025 Ennesimo tamponamento
in A21, code di 2 chilometri
28 Ott 2025 Natalità e mortalità imprese,
situazione stabile nel Cremonese
28 Ott 2025 Solare, assunzioni in crescita
per ECO The Photovoltaic Group
28 Ott 2025 Sospiro, apre il Palafagiolino:
weekend a tavola con la tradizione
28 Ott 2025 Festa del Torrone, vetrina milanese
Protagonista la musica
Video Pillole

Papilloma virus, serve un approccio multidisciplinare. La vaccinazione al centro

ROMA (ITALPRESS) – Il papilloma virus è un’infezione sessualmente trasmissibile contratta, almeno una volta nella vita, da circa l’80% delle persone sessualmente attive, responsabile del 5% di tutti i tumori nel mondo. Questo l’argomento al centro dell’evento “Specchi clinici”, che si è svolto nella Sala Zuccari del Senato. Per molti anni l’infezione da papilloma virus è stata associata esclusivamente al cancro del collo dell’utero. Invece, la scienza ha provato che anche gli uomini possono sviluppare condilomi, lesioni precancerose e carcinomi del pene, dell’ano e del cavo orale. Necessario un approccio multidisciplinare, con la vaccinazione al centro.
