Ultime News

28 Ott 2025 Forza Italia smonta largo Moreni
"Risorse Pnrr impiegate male"
28 Ott 2025 Alquati: "Marciapiedi di viale
Trento e Trieste, servono interventi"
28 Ott 2025 Treni, per Milano e Treviglio
ritardi costanti oltre mezz'ora
28 Ott 2025 Stop ai piccioni a palazzo comunale
Si tamponano le "buche"
28 Ott 2025 Guida in stato di ebbrezza,
due denunce in poche ore
Nazionali

Parolin: “Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista”

(Adnkronos) – Con il premier ungherese Viktor Orban, “abbiamo avuto un bell’incontro, nel senso che ognuno di noi ha manifestato il suo punto di vista che cerchiamo di avvicinare sempre di più”. Così il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, entrando al Bambino Gesù di Roma per i 40 anni di Irccs, rispondendo alle domande dei giornalisti sull’incontro di ieri in Vatocano. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...