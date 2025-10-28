Ultime News

Poste, a Perugia tradizione e innovazione si incontrano

PERUGIA (ITALPRESS) – In un mondo sempre più digitale, anche la figura del portalettere si è trasformata. Da simbolo della tradizione, con la borsa piena di buste e cartoline, oggi è dotato di palmari, tablet e dispositivi tecnologici. In questa evoluzione si inserisce il lavoro di Poste Italiane e del Centro di distribuzione cittadino a Perugia che copre 52 servizi giornalieri. Qua convivono due mondi: quello di chi ha visto nascere la modernizzazione del servizio postale, come spiega Paolo, e quello di chi, invece, cresce professionalmente già immerso nella tecnologia, come racconta Tania.
