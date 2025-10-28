Ultime News

28 Ott 2025 Anni di maltrattamenti, la vittima:
"Mi ha ucciso psicologicamente"
28 Ott 2025 Aler, da Regione mezzo milione
di euro a favore di 483 famiglie
28 Ott 2025 "Eccellenze cremonesi", ciclo di
incontri al via con Oreste Perri
28 Ott 2025 Cyberbullismo, quando "le parole
fanno più male delle botte"
28 Ott 2025 Ennesimo tamponamento
in A21, code di 2 chilometri
Tg Sport – 28/10/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Casting per il dopo Tudor, Spalletti in pole per la Juventus
– L’Inter cerca il riscatto contro Pioli, Roma per mantenere la vetta
– Sinner contro Bergs, derby italiano tra Sonego e Musetti a Parigi
– Formula uno spettacolare, in tre per il trono più ambito
– Viviani lascia con la medaglia d’oro, finale da favola
