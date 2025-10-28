Ultime News

28 Ott 2025 Ennesimo tamponamento
in A21, code di 2 chilometri
28 Ott 2025 Natalità e mortalità imprese,
situazione stabile nel Cremonese
28 Ott 2025 Solare, assunzioni in crescita
per ECO The Photovoltaic Group
28 Ott 2025 Sospiro, apre il Palafagiolino:
weekend a tavola con la tradizione
28 Ott 2025 Festa del Torrone, vetrina milanese
Protagonista la musica
Tumore utero, Porcaro “La persistenza dell’infezione da HPV fattore di rischio”

ROMA (ITALPRESS) – “L’infezione da HPV diventa persistente quando abbiamo due test HPV positivi a distanza di 12 mesi che riguardano un genotipo ad alto rischio oncogeno. L’importanza della persistenza risiede nel fatto che essa rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del tumore del collo dell’utero”. A dirlo Giusi Porcaro, ginecologa, EGOI-PCOS, in occasione del convegno “Specchi Clinici” in Senato.
