Video Pillole
Tumore utero, Porcaro “La persistenza dell’infezione da HPV fattore di rischio”
ROMA (ITALPRESS) – “L’infezione da HPV diventa persistente quando abbiamo due test HPV positivi a distanza di 12 mesi che riguardano un genotipo ad alto rischio oncogeno. L’importanza della persistenza risiede nel fatto che essa rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo del tumore del collo dell’utero”. A dirlo Giusi Porcaro, ginecologa, EGOI-PCOS, in occasione del convegno “Specchi Clinici” in Senato.
