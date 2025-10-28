Video Pillole
Ucraina, Parolin “L’Ue assuma un ruolo di maggior protagonismo per la pace”
ROMA (ITALPRESS) – “Credo che qualche negoziato è in corso, magari non pubblico, speriamo quindi che questi contatti possano portare a qualcosa. Credo che ci voglia il coinvolgimento dell’America. Speriamo che l’Europa, in riferimento a quanto detto ieri dal primo ministro Orban, assuma un ruolo di maggior protagonismo per quanto riguarda la pace. Credo che anche la Cina abbia una parola da dire. Serve il coinvolgimento di tutta la comunità internazionale per fare un passo verso la pace”. Così, a margine della cerimonia per i 40 anni dell’Ospedale Bambino Gesù, a Roma, il Segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin. xl5/vbo/mca2
© Riproduzione riservata