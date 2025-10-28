Un patto per garantire il giusto prezzo alla ristorazione collettiva





ROMA (ITALPRESS) – La Ristorazione collettiva riveste un ruolo strategico per il Paese, assicurando ogni giorno servizi essenziali per scuole, ospedali, strutture sociosanitarie e aziende: serve dunque un patto che coinvolga imprese, istituzioni, pubbliche amministrazioni, sistema sanitario e filiera agroalimentare, affinché venga riconosciuto al comparto il suo ruolo fondamentale, attraverso politiche pubbliche dedicate e un corretto bilanciamento tra sostenibilità economica, sociale e ambientale. Di questo si è discusso in occasione del Terzo Summit della Ristorazione Collettiva organizzato da CIRFOOD presso il CIRFOOD DISTRICT di Reggio Emilia.

