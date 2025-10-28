Ultime News

28 Ott 2025 Forza Italia smonta largo Moreni
"Risorse Pnrr impiegate male"
28 Ott 2025 Alquati: "Marciapiedi di viale
Trento e Trieste, servono interventi"
28 Ott 2025 Treni, per Milano e Treviglio
ritardi costanti oltre mezz'ora
28 Ott 2025 Stop ai piccioni a palazzo comunale
Si tamponano le "buche"
28 Ott 2025 Guida in stato di ebbrezza,
due denunce in poche ore
Video Pillole

Un patto per garantire il giusto prezzo alla ristorazione collettiva

ROMA (ITALPRESS) – La Ristorazione collettiva riveste un ruolo strategico per il Paese, assicurando ogni giorno servizi essenziali per scuole, ospedali, strutture sociosanitarie e aziende: serve dunque un patto che coinvolga imprese, istituzioni, pubbliche amministrazioni, sistema sanitario e filiera agroalimentare, affinché venga riconosciuto al comparto il suo ruolo fondamentale, attraverso politiche pubbliche dedicate e un corretto bilanciamento tra sostenibilità economica, sociale e ambientale. Di questo si è discusso in occasione del Terzo Summit della Ristorazione Collettiva organizzato da CIRFOOD presso il CIRFOOD DISTRICT di Reggio Emilia.
© Riproduzione riservata
