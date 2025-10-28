Ultime News

28 Ott 2025 Anni di maltrattamenti, la vittima:
"Mi ha ucciso psicologicamente"
28 Ott 2025 Aler, da Regione mezzo milione
di euro a favore di 483 famiglie
28 Ott 2025 "Eccellenze cremonesi", ciclo di
incontri al via con Oreste Perri
28 Ott 2025 Cyberbullismo, quando "le parole
fanno più male delle botte"
28 Ott 2025 Ennesimo tamponamento
in A21, code di 2 chilometri
Video Pillole

UniCredit, innovazione e gestione sostenibile dell’acqua al centro del Tech Day

PALERMO (ITALPRESS) – Gestione sostenibile dell’acqua come leva di crescita per le imprese: questa la mission con cui UniCredit ha lanciato il suo Tech Day focalizzato sull’unione tra risorsa idrica, innovazione ed economia. L’evento, dal titolo “L’acqua, l’oro blu delle nuove economie”, si è svolto a Palermo ed è parte integrante del programma di UniCredit Start Lab. Cinque le start-up selezionate tra le realtà italiane nel campo idrico e ambientale, i cui progetti sono stati ritenuti particolarmente attrattivi.
