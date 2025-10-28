UniCredit, innovazione e gestione sostenibile dell’acqua al centro del Tech Day





PALERMO (ITALPRESS) – Gestione sostenibile dell’acqua come leva di crescita per le imprese: questa la mission con cui UniCredit ha lanciato il suo Tech Day focalizzato sull’unione tra risorsa idrica, innovazione ed economia. L’evento, dal titolo “L’acqua, l’oro blu delle nuove economie”, si è svolto a Palermo ed è parte integrante del programma di UniCredit Start Lab. Cinque le start-up selezionate tra le realtà italiane nel campo idrico e ambientale, i cui progetti sono stati ritenuti particolarmente attrattivi.

