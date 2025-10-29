80 anni Federmanager, appello al Governo su investimenti, fisco e pensioni





ROMA (ITALPRESS) – Un piano straordinario di investimenti da 10 miliardi di euro per creare figure manageriali in 20 mila Pmi nei prossimi dieci anni; una fiscalità più equa, ma anche misure su pensioni e welfare da inserire già a partire dalla prossima Legge di Bilancio. Sono le richieste inviate al Governo da Federmanager in occasione dell’Assemblea nazionale federale che si è svolta a Roma, dedicata alla celebrazione degli 80 anni della Federazione che rappresenta 180mila manager italiani delle aziende produttrici di beni e servizi. Nel foyer dell’Auditorium Conciliazione, sede dell’Assemblea Federmanager, è stata allestita una mostra tematica che ripercorre gli ottant’anni di storia industriale che hanno reso grande il Made in Italy nel mondo, con la presenza di 25 aziende leader del panorama nazionale e internazionale.

