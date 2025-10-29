È stata presentata ieri a Cremona ed in contemporanea anche a Castel Goffredo la seconda edizione di “ConSolida – Condividi Solidarietà”, l’iniziativa di crowdfunding promossa da Credito Padano in partnership con Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle BCC per dare nuova linfa ai progetti delle organizzazioni non profit del territorio.

Dopo il grande successo della prima edizione – che ha visto sette associazioni locali superare brillantemente gli obiettivi di raccolta, raggiungendo oltre 70 mila euro complessivi – la Banca rinnova il proprio impegno a sostegno del Terzo Settore, confermando il valore della collaborazione tra istituzioni, cittadini e realtà associative. Ha dichiarato il presidente di Credito Padano Arnaldo Ghisotti: “In quanto Banca di Credito Cooperativo abbiamo come mission statutaria l’impegno di realizzare il bene comune e lo facciamo attraverso l’ascolto attivo ed il farci carico dei bisogni, non solo economici, delle comunità nelle quali operiamo. Il crowdfunding è un mezzo che ha il vantaggio di rendere la solidarietà alla portata di tutti e al contempo permette alle associazioni no profit di poter dare concretezza ai loro progetti sul territorio”. ConSolida si inserisce nell’ambito dell’iniziativa di Community Funding che, come ha precisato Elisa Fusaro Responsabile Comunicazione di Federazione Lombarda, ad oggi coinvolge 12 BCC lombarde ed ha contribuito a raccogliere attraverso 260 campagne, oltre 3 milioni di euro da parte di 23 mila donatori.

Il crowdfunding di Credito Padano si avvale della piattaforma Ideaginger.it che si caratterizza per garantire un altissimo tasso di successo delle campagne di raccolta fondi (90% a fronte di una media del 40%).Come sottolineato da Agnese Agrizzi, fondatrice di Ideaginger.it, il valore aggiunto è rappresentato dal fatto che le associazioni vengono accompagnate prima in un percorso di formazione e poi seguite da un consulente in tutte le fasi di lancio della campagna. Valore aggiunto testimoniato da due associazioni presenti in sala che hanno partecipato alla prima edizione di ConSolida.

Le associazioni che, dopo l’incontro di lancio, sceglieranno di aderire all’iniziativa, dovranno innanzitutto iscriversi al percorso di formazione obbligatorio di 6 ore che si terrà in modalità webinar il 19, 24 e 26 novembre e successivamente, entro il 14 gennaio 2026, candidare il proprio progetto a Credito Padano. A valle della valutazione tecnica si passerà alla pubblicazione della campagna sul portale. Nel caso la campagna di raccolta fondi non raggiunga il 100% dell’obiettivo, i fondi raccolti saranno restituiti ai donatori. In questa seconda edizione la Banca offrirà a 20 associazioni la possibilità di effettuare gratuitamente la formazione iscrivendosi direttamente su www.gingeracademy.it/corsi/consolida-novembre-2025.html. Successivamente, la Banca sosterrà i progetti che saranno inseriti su Ideaginger.it attraverso il rimborso della quota di accesso alla piattaforma ed un cofinanziamento della campagna di crowdfunding con un contributo economico pari al 10% dell’obiettivo di raccolta fino ad un massimo di 1.000 euro a progetto che sarà riconosciuto al raggiungimento dell’obiettivo.

L’iniziativa è riservata alle Associazioni clienti di Credito Padano.

