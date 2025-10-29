Tre appuntamenti a novembre per la valorizzazione della collezione di Strumenti Musicali del Sistema Museale d’Ateno, grazie al contributo della Fondazione Stauffer. Sabato 8 e 22 novembre e Domenica 23, dalle ore 16, Palazzo Raimondi sarà Aperto per Musica. Si inizia con una visita guidata alle collezioni, seguita da una lezione-concerto, ogni volta affidata a un interprete diverso, che accompagnerà il pubblico alla scoperta di repertori e strumenti dal Seicento all’Ottocento. Costantino Mastroprimiano ci farà ascoltare il pianoforte da tavolo Longman & Broderip del 1799 e pianoforte a coda Collard & Collard late Clementi del 1830. Joel Speerstra suonerà un clavicordo copia Friederici 1765, mentre Felix Marangoni si esibirà alla tastiera dell’organo napoletano Aveta del 1833.

Ingresso libero, fino a esaurimento posti. Prenotazione via mail (curatorestrumenti@unipv.it) o per telefono 0372 1800310.

