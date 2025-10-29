Bombardato un ospedale pediatrico a Kherson in Ucraina, ferito un bambino

KHERSON (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il 29 ottobre, le forze di occupazione russe hanno colpito un ospedale pediatrico nel quartiere Dnipro della città. Gli edifici e le infrastrutture dell’ospedale sono stati danneggiati. Secondo i primi rapporti, cinque persone sono rimaste ferite. Tra loro ci sono tre dipendenti dell’ospedale e una bambina di 9 anni. La bambina ha riportato una ferita da mina e un’altra da scheggia alla parte inferiore della gamba”. Il personale medico ha riportato ferite da esplosione e ferite di varia gravità”. Lo riferisce l’Amministrazione Militare Regionale di Kherson.

sat/gsl