30 Ott 2025 Juvi si ferma dopo tre vittorie
La Sella Cento prevale 94-74
30 Ott 2025 Al Ponchielli un viaggio
nella carriera di Masini
30 Ott 2025 Bianchetti: "Orgoglioso dei compagni,
possiamo giocarcela con chiunque"
29 Ott 2025 Le pagelle di Genoa-Cremo:
voti grigiorossi altissimi
29 Ott 2025 Nicola: "Avuta l'umiltà di capire
quando c'era da mettersi l'elmetto"
Caso Sangiuliano, ex ministro: “Tempi lunghi e multa bassa, a Report avrei chiesto 1,5 milioni”

(Adnkronos) – A Ghiglia “ho mandato una mail nella quale ho detto: ‘Non voglio alcun trattamento di favore, voglio essere trattato come ogni cittadino italiano'”. Lo dice Gennaro Sangiuliano a Realpolitik, su Rete4. 

“No, non sono stato trattato come ogni cittadino italiano perché la multa è molto più bassa di quella che doveva essere e i tempi sono stati lunghissimi, perché la violazione della privacy è stata accertata un anno dopo, io mi aspettavo che dopo due mesi il Garante si pronunciasse”. “Io avrei fatto pagare a Report almeno un milione e mezzo di euro”, conclude l’ex ministro. 

