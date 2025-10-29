Video Pillole
Cinema & Spettacoli Magazine – 29/10/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– “Cinque secondi”, il nuovo film di Paolo Virzì
– “Dracula – L’amore perduto”, il ritorno di Luc Besson
– “The Mastermind”, il nuovo film di Kelly Reichardt
– “Io sono Rosa Ricci”, dramma di Lyda Patitucci
mgg/gsl
mgg/gsl
