È trascorsa una settimana dalla conclusione in Cina del progetto Il violino sulla Via della seta e le emozioni vissute sono ancora impresse nei partecipanti, volano per un’altra iniziativa che sta prendendo forma all’ombra del Torrazzo.

La Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona insieme al Centro di Ricerca per la Liuteria diretto da Gao Tong Tong all’interno del Conservatorio Centrale di Musica di Pechino hanno attivato infatti da tempo una fruttuosa collaborazione, che stavolta si è avvalsa anche della partecipazione di Eric Blot e Simeone Morassi liutai attivi nella città di Stradivari.

È stata allestita una mostra con strumenti storici e son stati organizzati laboratori interattivi rivolti agli studenti; particolarmente formative poi le esperienze di scambio culturale. Per l’anno scolastico 2025-2026, anticipa il Dirigente Scolastico Daniele Carlo Pitturelli, si sta provando a organizzare una masterclass estiva all’Istituto Stradivari che coinvolga gli allievi pechinesi e i Maestri liutai cremonesi.

Il servizio di Federica Priori

