L’associazione Gli ex dell’Aselli, nell’ambito del programma “Quale scienza per quale società”, venerdì 31 ottobre 2025 alle 16:30 presso la Sala Puerari del Museo Civico di Cremona propone la proiezione del documentario “A casa degli Hamer. Viaggio antropologico nella Valle dell’Omo”.

Girato nel mese di dicembre 2023 in collaborazione con la Onlus Barjo Ime, il filmato è stato realizzato dal regista cremonese Mauro Maffi, con la partecipazione di Enrico Madini e Giovanni Miceli in qualità di responsabili della Onlus Barjo Ime.

Nel viaggio di due settimane sono stati visitati i villaggi di diverse popolazioni, tra cui i Kara, i Konso, i Dassaneck. Sono state girate immagini del villaggio dei Dorze, a oltre duemila metri di quota sull’altipiano etiope, della popolazione dei Mursi le cui donne portano il caratteristico piattello labiale- e di quella degli Arborè, per poi concludere con il reportage dei cinque giorni vissuti in tende da campeggio al villaggio di Arna assieme agli Hamer. Alla fine del 1800 la Valle dell’Omo era stata percorsa dall’esploratore italiano Vittorio Bottego che ebbe contatti con le tribù locali, inclusa quella dei Kara di cui si parla nel documentario di Maffi.

Mauro Maffi, molto noto negli ambienti culturali e televisivi cremonesi, ha realizzato in questi anni alcuni cortometraggi, curando sia la parte di sceneggiatura che quella legata alla regia. In particolare ricordiamo: “Contemporary Violins”, su Antonio Stradivari, che gli è valso nel 2020 la copertina della rivista londinese “The Strad”.

© Riproduzione riservata