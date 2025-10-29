Ferrovia Palermo-Catania, Schifani “Ristrutturiamo le nostre infrastrutture”

Ultime News

29 Ott 2025 Aggredì una giovane insegnante
per rapinarla: 29enne condannato
29 Ott 2025 Veicolo in fiamme in A21,
casello chiuso e 4 km di coda
29 Ott 2025 New York City Gospel Choir:
biglietti in vendita dal 30 ottobre
29 Ott 2025 La migrazioni delle gru:
lo spettacolo nel cielo a Pieve d'Olmi
29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
CATANIA (ITALPRESS) – “E’ un’opera che fa parte del piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture. E’ una tappa che segna un punto concreto dell’alta-media velocità sulle linee ferroviarie della nostra Regione. Sulla Palermo-Catania abbiamo puntato, abbiamo inaugurato il primo cantiere due mesi fa alla presenza di Salvini. Si continua su questo progetto, così come su quello del Ponte”. Lo ha detto il presidente delle Regione Siciliana, Renato Schifani, alla stampa prima dell’inaugurazione della nuova linea Bicocca – Catenanuova tratto dell’itinerario Palermo, Catania, Messina.

