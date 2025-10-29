Ferrovia Palermo-Catania, Schifani “Ristrutturiamo le nostre infrastrutture”

CATANIA (ITALPRESS) – “E’ un’opera che fa parte del piano di ristrutturazione delle nostre infrastrutture. E’ una tappa che segna un punto concreto dell’alta-media velocità sulle linee ferroviarie della nostra Regione. Sulla Palermo-Catania abbiamo puntato, abbiamo inaugurato il primo cantiere due mesi fa alla presenza di Salvini. Si continua su questo progetto, così come su quello del Ponte”. Lo ha detto il presidente delle Regione Siciliana, Renato Schifani, alla stampa prima dell’inaugurazione della nuova linea Bicocca – Catenanuova tratto dell’itinerario Palermo, Catania, Messina.

