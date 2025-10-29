La cura e l’attenzione verso le fragilità sono il pilastro dell’attività della Fondazione Istituto Carlo Vismara e Giovanni De Petri Onlus. Un principio condiviso dal personale socio-sanitario che ha fatto del proprio lavoro una missione e che ha avviato i contatti con la Fondazione Dora Mainardi Vincitorio, instaurando una relazione preziosa culminata nella donazione di strumentazione sanitaria.

Mercoledì 28 ottobre 2025 nella sede di San Bassano (CR), Mauro Stringhini, presidente di Fondazione Dora Mainardi Vincitorio, ha partecipato alla cerimonia di consegna di 20 monitor multi-parametrici di ultima generazione, che concorreranno al raggiungimento degli obiettivi della Fondazione Vismara rivolti a una continua ricerca di miglioramento del servizio di assistenza e cura. A ricevere la donazione il presidente Don Mario Dellacorna, il direttore generale Marco Milesi e il direttore sanitario Gianluigi Perati della Fondazione Vismara De Petri, in un evento che testimonia, ancora una volta, come le elargizioni siano la base concreta per la collaborazione, la ricerca, la cura e il miglioramento dell’assistenza.

La strumentazione sanitaria consegnata alla Fondazione Vismara De Petri è progettata per il monitoraggio continuo, in tempo reale e anche in movimento o in emergenza, di alcuni parametri vitali degli ospiti fragili, come temperatura (TEMP), saturazione di ossigeno (SpO₂), elettrocardiogramma (ECG) e pressione arteriosa non invasiva (NIBP).

