29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
29 Ott 2025 Cremona-Pechino, scambio
culturale nel segno della liuteria
29 Ott 2025 Pizzighettone, dopo 105 anni chiude
Foto Azzini: "Anni di vita condivisa"
29 Ott 2025 Al via l'iniziativa di crowdfunding
promossa da Credito Padano
29 Ott 2025 Fondazione Vismara-De Petri:
20 monitor di ultima generazione
Ginocchio, al San Raffaele di Milano protesi e chirurgia robotica

MILANO (ITALPRESS) – Tecniche chirurgiche mininvasive, apparecchiature dedicate al recupero veloce con riduzione del dolore, assistenza post operatoria e programmi riabilitativi personalizzati. È il percorso fast track adottato dall’Unità di Chirurgia Protesica Mininvasiva e Robotica di Anca e Ginocchio dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che si occupa di applicare protesi per ripristinare la mobilità articolare quando questa risulta essere compromessa da usure o traumi determinati da patologie degenerative delle articolazioni di anca e ginocchio. Tra queste, l’artrosi primitiva o secondaria, le malattie infiammatorie croniche, sepsi, fratture o pregressi trattamenti chirurgici.
