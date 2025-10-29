Ultime News

29 Ott 2025 Portesani a Pizzetti: "Tuteli
il ruolo dei consiglieri comunali"
29 Ott 2025 Cremona-Pechino, scambio
culturale nel segno della liuteria
29 Ott 2025 Pizzighettone, dopo 105 anni chiude
Foto Azzini: "Anni di vita condivisa"
29 Ott 2025 Al via l'iniziativa di crowdfunding
promossa da Credito Padano
29 Ott 2025 Fondazione Vismara-De Petri:
20 monitor di ultima generazione
Nazionali

Inter, Marotta: “Incidente Martinez? Fatto delicato, vicini a famiglia vittima e a nostro portiere”

(Adnkronos) –
Giuseppe Marotta parla dell’incidente che ha coinvolto ieri Josep Martinez, in cui è rimasto ucciso un anziano di 81 anni, investito dall’automobile guidata del secondo portiere nerazzurro. “Come sta Martinez? È un fatto grave, delicato. Siamo chiaramente vicini alla famiglia della persona che è deceduta e siamo vicini al nostro giocatore, che conosciamo benissimo. Sono disgrazie che purtroppo fanno parte delle cose quotidiane”, ha detto il presidente dell’Inter a margine della Giunta Coni, in Triennale a Milano. 

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto intorno alle 9.45 della mattinata di ieri lungo la strada provinciale 32, pare che la vittima a bordo di una carrozzina elettrica avesse lasciato la ciclabile e attraversato la carreggiata per raggiungere la pista sul senso opposto. Mentre attraversava, è stato travolto dall’auto di Josep Martinez. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...