Isi (Rfi) “Da qui al 2030 Catania-Palermo in due ore”

CATANIA (ITALPRESS) – “Per noi è una giornata fondamentale perché questo è un tassello importante della nuova Catania-Palermo. Abbiamo tutti i cantieri aperti quindi non sono solo questi trentotto chilometri che lasciamo il territorio, ma complessivamente, da qui al 2030, attiveremo tutta la nuova infrastruttura per arrivare in due ore da Catania a Palermo”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Rfi Aldo Isi prima dell’inaugurazione della nuova tratta ferroviaria Catania Bicocca – Catenanuova, inserita all’interno dell’itinerario Palermo, Catania, Messina. “Questo l’infrastruttura è al livello delle più importanti del Paese e rende per la Sicilia un servizio di qualità, come giusto che sia, unitamente a tutti i cantieri che sono operativo nell’Isola: non dimentichiamo la Giampilieri – Fiumefreddo, il nodo di Catania. Complessivamente in Sicilia oggi abbiamo diciotto miliardi di lavori. Credo sia una risposta molto efficace di Rete Ferroviaria per un servizio di qualità alla Regione e al Paese” ha concluso Isi.

