Lecce, pompa di cemento tocca fili elettrici: operaio 67enne muore folgorato

(Adnkronos) – Questa mattina un uomo di 67 anni di origine albanese, Limos Allushaj, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto alle 10.30 in via vecchia Frigole a Lecce. L’addetto lavorava come operaio della ditta Persano nel settore edile.

A causa forse di una manovra errata, la pompa di cemento ha toccato i fili ad alta tensione dell’energia elettrica. La scarica ha folgorato la vittima che è morta sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione. L’operaio, residente a Lecce, era impegnato nel ripristino di un muretto a secco in piena campagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.