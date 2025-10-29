La Cambridge University Press & Assessment ha riconosciuto all’I.I.S. “L. Einaudi” di Cremona lo status di Preparation Centre per l’anno scolastico 2025-2026.

Le certificazioni rilasciate nel 2024-2025 sono state infatti ben trentuno. Il brillante risultato è stato conseguito anche grazie ai fondi P.N.R.R., che hanno consentito di offrire agli studenti una frequenza gratuita e di far crescere il numero complessivo degli attestati. Se nel 2026 ci saranno almeno cinquanta candidati ad uno o più esami, il plesso di via Bissolati potrà sfruttare il logo ufficiale di Preparation Centre. Otterrà quello di Preparation Centre Gold con almeno cento interessati a due livelli differenti.

Al giorno d’oggi, tali percorsi rappresentano un importante arricchimento del curriculum ed offrono interessanti possibilità di studio e di lavoro all’estero. Sia la dirigente Nicoletta Ferrari che le docenti Filomena Carone, Michela Ferrini, Paola Gusberti, Sara Piccinelli, Annalisa Prisco e Martina Sangiorgi si augurano di riuscire a confermare il trend positivo. A fine Novembre, ventitré alunni si recheranno per una settimana a Malta per l’Integration Stay.

Attraverso le escursioni con guide locali e l’immersione totale in una scuola anglofona, in cui seguiranno quindici ore di lezione, i ragazzi potranno approfondire e mettere alla prova le competenze sin qui acquisite.

