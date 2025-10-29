Ultime News

L’Europa accelera sugli investimenti nelle tecnologie avanzate

ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la capacità europea di finanziare e far crescere l’innovazione, in particolare nei settori deep tech come l’intelligenza artificiale, la quantistica, le biotecnologie e le tecnologie per il clima. È l’obiettivo dello Scaleup Europe Fund, il fondo multimiliardario europeo per la crescita e l’innovazione, presentato dalla Commissione Ue. In Europa non esisteva ancora un fondo di scala di questa portata. L’ecosistema dell’innovazione nel continente è caratterizzato da mercati dei capitali frammentati. Lo Scaleup Europe Fund nasce quindi per colmare questo divario strutturale, mobilitando risorse pubbliche e private per accompagnare la crescita delle imprese più innovative, rafforzando la capacità dell’Unione di generare campioni europei dell’innovazione e di trattenere talenti, competenze e valore economico. Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo sono i potenziali futuri investitori fondatori italiani dello Scaleup Europe Fund.
